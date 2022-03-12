Держдеп: не схоже, що Путін хоче вести переговори щодо припинення війни

У Держдепартаменті заявили, що не схоже на те, що президент Росії Володимир Путін зараз готовий до переговорів, повідомляє Новое время.

"Ми чинимо цей тиск, сподіваючись, що зрештою буде досягнуто рішення шляхом переговорів, але не схоже, що Путін хоче цього прямо зараз", — сказав представник Держдепу Нед Прайс .

За його словами, позиція США полягає в тому, що вони підтримуватимуть рішення шляхом переговорів, яке поважає суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"І крапка", - сказав представник Держдепартаменту .

Прайс заявив, що США підтримали б розмову між Зеленським та Путіним, але, як і раніше, скептично ставляться до того, що він може призвести до прогресу в дипломатичному рішенні прямо зараз.