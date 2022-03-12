ОП: колона з вантажем для Маріуполя та автобуси виїхали із Запоріжжя
Колона з гуманітарним вантажем та автобуси для евакуації з Маріуполя вже виїхали із Запоріжжя, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це повідомив у телеграм-каналі у суботу заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Колонна з гуманітарним вантажем та автобуси вже виїхали із Запоріжжя. Багато священиків у супроводі. Маріуполь! Ми з вами!" - Сказав він.
За словами Тимошенко, «сьогодні маємо працювати 14 коридорів для евакуації. Майже всі вже запущені, люди евакуюються».
«Ми із Банковою. Президент працює, Офіс президента також. Усі на робочому місці», - додав він.