ОП: колона з вантажем для Маріуполя та автобуси виїхали із Запоріжжя

Колона з гуманітарним вантажем та автобуси для евакуації з Маріуполя вже виїхали із Запоріжжя, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це повідомив у телеграм-каналі у суботу заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Колонна з гуманітарним вантажем та автобуси вже виїхали із Запоріжжя. Багато священиків у супроводі. Маріуполь! Ми з вами!" - Сказав він .

За словами Тимошенко, «сьогодні маємо працювати 14 коридорів для евакуації. Майже всі вже запущені, люди евакуюються».