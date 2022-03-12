Кириленко: ЗСУ вийшли з Волновахи, бої йдуть на околицях

Українські війська залишили Волноваху, точаться бої на околиці міста, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Волноваха. Українські війська зараз пішли з міста, і бої точаться на околицях міста" , - повідомив Кириленко в суботу в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, під ударами ворога знаходяться міста Торецьк, Авдіївка.

"Вздовж лінії розмежування фактично йдуть постійні бої. Ворог наступає з півночі області – Ізюма на кордоні з Харківською областю. Вчора було обстріляні та авіаудари дуже великі по населених пунктах Яцьківка, Рубці, фактично ці села зруйновані" , - зазначив Кириленко.

За його словами, Волноваха також сильно зруйнована.

"Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогові зімкнути кільце і досягти тактичних та стратегічних планів", - сказав він.

Кириленко пояснив, що до війни Волноваський район налічував понад 100 тисяч жителів. Наразі більшу частину населення евакуювали.