Кириленко: ЗСУ вийшли з Волновахи, бої йдуть на околицях
Українські війська залишили Волноваху, точаться бої на околиці міста, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Волноваха. Українські війська зараз пішли з міста, і бої точаться на околицях міста", - повідомив Кириленко в суботу в ефірі одного з телеканалів.
За його словами, під ударами ворога знаходяться міста Торецьк, Авдіївка.
"Вздовж лінії розмежування фактично йдуть постійні бої. Ворог наступає з півночі області – Ізюма на кордоні з Харківською областю. Вчора було обстріляні та авіаудари дуже великі по населених пунктах Яцьківка, Рубці, фактично ці села зруйновані", - зазначив Кириленко.
За його словами, Волноваха також сильно зруйнована.
"Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогові зімкнути кільце і досягти тактичних та стратегічних планів", - сказав він.
Кириленко пояснив, що до війни Волноваський район налічував понад 100 тисяч жителів. Наразі більшу частину населення евакуювали.