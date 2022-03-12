Guardian: у РФ використовують Сербію для польотів до Європи в обхід санкцій ЄС

Росіяни використовують Сербію як лазівку, щоб бігти до Європи та обійти заборону на польоти до Росії, повідомляє Європейська правда.

Air Serbia, що в основному належить державі, подвоїла кількість прямих рейсів з Москви до Белграда до 15 на тиждень, щоб задовольнити попит, що швидко зростає після того, як ЄС заборонив російським літакам і авіакомпаніям перебувати у своєму повітряному просторі після вторгнення РФ в Україну. Росія у відповідь закрила свій повітряний простір для літаків ЄС та Великої Британії.

Сербія не є членом ЄС і відмовилася вводити санкції проти Росії, але її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС. Це зробило балканську країну "єдиним європейським повітряним коридором, який залишився відкритим для Росії", повідомляє аналітична компанія ForwardKeys.

За словами ForwardKeys, кількість пасажирських місць між Росією та Сербією збільшилася на 50% у перший тиждень березня порівняно з тижнем до того, як російські танки увійшли до України. За словами компанії, потужність планується додатково збільшити найближчими тижнями.

Росіяни, які прибувають до Сербії, подорожують до Європи, причому найпопулярнішими напрямками є Кіпр, Франція, Швейцарія та Італія. Росіяни також подорожують до Великобританії, Словенії, Австрії, Німеччини та Іспанії.