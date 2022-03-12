Зеленський: Україна не має права знижувати інтенсивність оборони

Українці мають надзвичайних успіх у протистоянні агресору, але країна не має права знижувати інтенсивність оборони, як би складно це не було, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив на брифінгу президент України Володимир Зеленський.

"Зараз час, який вимагає від усіх нас бути ефективними і в рутинних справах. Виконувати свою роботу на сто відсотків, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. І при цьому віддавати все, що необхідно для нашої оборони. Для наших захисників" , — сказав він.

"Це вітчизняна війна. Це народна війна. Це війна за нашу незалежність" , — додав президент.

Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії спричинять дефіцит валюти, ще більші "стрибки" курсу і ріст цін – тобто повернення життя в РФ "назад у 90-ті".