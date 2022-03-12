Зеленський: Україна завдала армії РФ найбільшого удару за десятки років

Збройні Сили України роблять усе, щоб позбавити Росію будь-якого бажання продовжувати війну. Втрати російських військ колосальні, повідомляє Новое время.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 12 березня.

За його словами, динаміка втрат окупантів на сімнадцятий день війни свідчить про найбільший удар по російській армії за десятки років.

"Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів" , — сказав Зеленський.

Він. розповів, що від початку вторгнення 31 батальйонно-тактична група ворога втратила боєздатність, а російські військові здаються в полон вже не просто поодинці, а цілими групами.

"Групами ж намагаються вийти з території України додому, в Росію" , — додав глава держави.

Втрати загарбників у технічних можливостях вражають, наголосив Зеленський.

"Більше 360 танків. 1205 броньованих машин. І це ще без підрахунку втрат у боях цієї ночі та ранку. Вже майже 60 літаків. Більше 80 гелікоптерів. Сотні й сотні одиниць іншої техніки. Зокрема найсучасніших зразків, якими Росія пишається" , — заявив президент.

Він наголосив, що у більшості армій світу немає стільки техніки, скільки російські війська втратили за час вторгнення.