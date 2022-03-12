Німеччина звільниться від залежності від російської нафти до кінця року

Німеччина планує до осені 2022 року стати повністю незалежною від російського вугілля. До кінця року країна стане майже незалежною від російської нафти, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр економіки Німеччини, віце-канцлер Роберт Хабек виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми повинні піти від імпорту енергоносіїв з Росії" , - сказав він.

За його словами, Німеччина "кожен день, фактично щогодини прощається з російським імпортом".

"Якщо нам це вдасться, то до осені ми будемо незалежні від російського вугілля, а до кінця року - майже незалежні від російської нафти. З газом складніше, тому що у нас немає власних потужностей з імпорту СПГ" , - додав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого.