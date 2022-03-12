Зеленський: Рада має негайно скасувати ПДВ та акциз на паливо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада має негайно скасувати податок на додану вартість та акциз на пальне, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що Кабінет міністрів уже ухвалив кілька дуже важливих рішень. Зокрема, було погоджено повне скасування податку на додану вартість та акцизу на паливо (бензин та дизель).

За словами глави держави, це робиться не лише у контексті майбутньої посівної кампанії, а й у розрахунку на потреби всіх громадян.