Зеленський звернувся до лідерів світу із проханням допомогти звільнити мера Мелітополя

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх світових лідерів із проханням допомогти у звільненні мера Мелітополя Івана Федорова, якого напередодні викрали російські військовослужбовці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя. Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнити його. І це дуже важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей опір, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі нашій землі, на всій нашій землі України , і ніколи не будуть прийняті. Вночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста - негайно звільнити його з полону. Ми звертаємося до всіх лідерів світу, які розмовляють з Москвою. Франція, Німеччина, Ізраїль та інші" , - заявив Зеленський у відеозверненні у суботу .

Глава держави зазначив, що вже зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, а також провів відповідну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном.