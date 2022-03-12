Кабмін дозволив продавати імпортні продукти без маркування українською мовою

Кабмін дозволив продавати імпортні продукти та корми без маркування українською мовою, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у постанові №234 від 9 березня.

"Ми робимо все, щоб постачання імпортованих харчових продуктів та кормів в умовах воєнного стану були стабільними. Від цього залежить насамперед баланс харчових продуктів, виробництво м'ясомолочної продукції та продовольча безпека держави.

Ліквідували бюрократичні перепони, які за умов війни гальмують ввезення імпортних продуктів", - заявив міністр агрополітики Роман Лещенко .

Відповідно до постанови, оператори ринку харчових продуктів, оператори ринку кормів можуть здійснювати реалізацію харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної.

Крім цього, маркування харчових продуктів та кормів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України як гуманітарна допомога, може бути викладена мовою, відмінною від державної.