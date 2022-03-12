ОВА: російська армія обстріляла Авдіївку з Градів та установок "Точки-У"

Сьогодні російські окупаційні війська відкрили вогонь в напрямку Авдіївки з Градів та установок "Точки-У", повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Зазначається, що також під обстрілом опинились населені пункти Очеретинської громади.

В Очеретинській громаді окупанти обстріляли Кам'янку. Обстрілами була перебита лінія електропередач, без електрики залишились Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка та Олександропіль.

Наслідки обстрілів ще встановлюють.

Як повідомлялось, через постійні обстріли російських окупантів вже фактично не існує такого міста як Волноваха. З неї евакуювали більшу частину населення, а інфраструктура зруйнована.