WSJ: американські хедж-фонди заблокували активи Абрамовича

Деякі американські хедж-фонди з інвестиціями від російського олігарха Романа Абрамовича отримали розпорядження заморозити його активи, повідомляє Економічна правда.

Про це The Wall Street Journal розповіли джерела, знайомі із інструкціями для фондів.

"Рахунки, що приписуються Роману Абрамовичу, зараз заблоковані для транзакцій - будь-які розподіли, викупи або платежі не можуть бути здійснені, а підписки або внески не можуть бути прийняті", - йдеться у повідомленні фонду SS&C Globe Op .

За словами джерел, аналогічні повідомлення отримали кілька фондів.

Розпорядження про блокування рахунків Абрамовича з великою ймовірністю покладе край його недавнім спробам продати частки у безлічі хедж-фондів, стверджують співрозмовники газети. За її інформацією, протягом багатьох років він мав доступ до інвестицій у хедж-фонди через нью-йоркського консультанта Concord Management із Нью-Йорка.

Крім того, олігарх намагався продати частки у фондах, якими управляють Empyrean Capital Partners у Лос-Анджелесі та Millstreet Capital Management у Бостоні.

Абрамович прагнув продати активи на вторинному ринку щонайменше з кінця лютого. Представники Абрамовича та Concord не відповіли на запити WSJ.