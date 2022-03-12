У розвідці пояснили, чому вода в Крим не піде після підриву дамби
Вода по Північно-Кримському каналу в Крим піти не зможе, оскільки система гідротехнічних споруд дуже складна. І навіть те, що окупанти підірвали одну дамбу – не допоможе, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповiв начальник ГУР Міноборони України Кирил Буданов.
"Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не новина. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж прекрасно розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони розв'язали питання з водою – не більше ніж пропагандистський крок", - сказав глава розвідки.
Він пояснив, чому вода не піде в Крим навіть після того, як окупанти підірвали дамбу.
"Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, по Північно-Кримському каналу. Але вода просто не може сама йти - це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що вимагає перекачування насосними станціями. Тобто, просто так вода туди не пішла і не піде", - пояснив генерал Буданов.