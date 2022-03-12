У розвідці пояснили, чому вода в Крим не піде після підриву дамби

Вода по Північно-Кримському каналу в Крим піти не зможе, оскільки система гідротехнічних споруд дуже складна. І навіть те, що окупанти підірвали одну дамбу – не допоможе, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв начальник ГУР Міноборони України Кирил Буданов.

"Це спроба Росії, я думаю, ні для кого не новина. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж прекрасно розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони розв'язали питання з водою – не більше ніж пропагандистський крок" , - сказав глава розвідки.

Він пояснив, чому вода не піде в Крим навіть після того, як окупанти підірвали дамбу.