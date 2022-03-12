Розвідка: через логістичні проблеми, окупанти легалізують мародерство

Російські окупанти внаслідок невдалого наступу змушені вдаватися до мародерства. Все через логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Російське командування нездатне забезпечити своїх військових пальним, товарами, технікою, патронами.

"Тепер основне завдання окупантів - закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від постачання та отримали вказівку перейти на "самозабезпечення" до наступних розпоряджень", - пише розвідка .

Мародерство супроводжується численними випадками вбивств, тортур чи зґвалтування. У тому числі дітей.

Війна Росії проти України триває сімнадцятий день.