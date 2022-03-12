Мінрегіон: КМУ відшкодує комунальні витрати громадам, які приймають переселенців

Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців, повідомляють у Міністерстві розвитку громад та територій України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено 11 березня 2022 року.

"Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний притулок переселенцям у будинках, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садках тощо)" , - йдеться у повідомленні. ﻿

Зокрема, йдеться про всі витрати, пов'язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, що підтверджують оплату комунальних послуг, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

"Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані щодо громад, а Мінрегіон готуватиме акт уряду про виділення коштів" , - зазначили у відомстві.

Згідно з повідомленням, відшкодовуватимуться витрати на комунальні послуги, надані з 1 березня 2022 року, тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.