Розвідка: у владі Росії лише дві людини зараз виступають за війну

За даними Головного управління розвідки в Росії, зараз виступають за війну президент Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу, повідомляє Українська правда.

Про це заявили голова ГУР Кирило Буданов та радник ВП Олексій Арестович у відеозверненні.

"Зараз залишилося дві людини, які прямо прямо виступають за продовження війни. Це Путін і Шойгу. Всі інші намагаються зупинити це.

Хто активніший, хто мовчки іноді навіть саботує певні команди верховного керівництва. Навіть генералітет РФ здебільшого виступає проти".

"За даними Головного управління розвідки, у російському військово-політичному керівництві залишилося лише дві людини, які виступають за продовження військової агресії – це сам Путін та Шойгу,

Ми розуміємо, що російське керівництво та суспільство усвідомлюють наслідки поразки на полі бою від української армії та сил опору, а також економічної катастрофи, яку забезпечив колективний Захід та мир."