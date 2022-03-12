Депутат: окупанти готуються провести псевдореферендум у Херсонській області

Російські окупанти планують провести псевдореферендум на тимчасово зайнятих ними територіях Херсонської області для проголошення т. зв. "ХНР". Про це заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, окупанти телефонують депутатам Херсонської облради з запитанням "чи готові вони співпрацювати із загарбниками?".

"Звертаюся до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення "ХНР" перетворить наш край на безнадійну дірку без життя і майбутнього.