Шмигаль: Україна разом із Польщею розпочала роботу над "планом Маршалла"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому за всебічну підтримку Української держави в умовах війни з РФ та повідомив про спільну роботу над планом відновлення України після закінчення військових дій, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у Twitter.

"Вдячний прем'єр-міністру Польщі Матеушу Моравецкому за жорстку позицію на підтримку України на саміті у Версалі. Внесок Польщі неможливо переоцінити: приймає українців, доставляє гуманітарну допомогу, організовує коридори на кордоні. Спільно працюємо над "планом Маршалла" для України!" , — написав Шмигаль.

Вдячний ПМ ???????? @MorawieckiM за тверду позицію на підтримку України на саміті у Версалі. Внесок Польщі неможливо переоцінити: приймає українців, доставляє гуманітарну допомогу, організовує коридори на кордоні. Спільно працюємо над "Планом Маршалла" для України! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 12, 2022

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський виступив із промовою перед польськими парламентарями. Він подякував полякам за допомогу у боротьбі проти російського агресора та заявив, що у Польщі та України спільна історична місія — бути лідерами, які разом витягнуть Європу з прірви.