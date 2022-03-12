ЗСУ: український Bayraktar знищив російську РСЗВ Ураган

Українські військові продовжують успішно застосовувати безпілотники Bayraktar турецького виробництва для зниження тактичних можливостей російських окупантів, повідомляє Новое время.

Після знищення станції радіоелетронної боротьби та командного пункту ЗС РФ, який керував військами на київському напрямку, ЗСУ завдали за допомогою БПЛА удару по реактивній системі залпового вогню Ураган.

Як видно на відео, опублікованому в суботу, 12 березня, на сторінці Сухопутних військ у Facebook, російські військові намагалися сховати РСЗВ серед дерев, проте це їм не допомогло.