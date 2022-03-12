Федоров: понад 1,5 млн українців уже отримали держпідтримку через "Дiя"

Понад 1,5 млн українців вже отримали 6,5 тис. грн державної підтримки через додаток "Дiя", заявив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз вже більш ніж 1,5 млн українців отримали ці гроші. Усі користувачі "Дії" можуть це зробити, це зручно, у кілька кліків. Ці гроші можна отримати на карту та проводити будь-які транзакції", - сказав він в ефірі телемарафону у суботу .

Крім того, Федоров нагадав, що в "Дія" також вже запущено цифровий документ для осіб, які через війну втратили свої документи або не встигли їх отримати. Він діятиме під час воєнного стану.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України запустило в Telegram чат-бот "е-Воріг". Усі, хто бачить російську техніку чи окупантів, може надіслати в нього точну геолокацію їх розташування, а також фото та відео. Для цього потрібно буде підтвердити особу через програму "Дiя".