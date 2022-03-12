Валютний ринок в умовах війни: день 17-й

Незважаючи на те, що на календарі субота, міжбанківський валютний ринок сьогодні працює. Угоди здійснюються у режимі «ТОМ» (з розрахунками найближчого понеділка). Робота, як і попередніми днями, йде в особливому режимі.

Основним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку. До них відносяться, зокрема, нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали, ліки, радіодеталі, шини, деякі дитячі товари та інше. Крім того, Національний банк проводить угоди і в євро. При цьому курс встановлюється, виходячи із крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

У той самий час дедалі більше угод з купівлі-продажу безготівкової валюти проводяться між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinitiv.

На готівковому валютному ринку сьогодні – без особливих змін. Портал «Курс України» зафіксував незначне зростання цінників на готівковий долар в окремих містах України, але говорити про загальну тенденцію поки що не доводиться. Одна з небагатьох мереж обмінних пунктів Garant, що працюють у столиці, зберегла курс купівлі готівкового долара на рівні 32,00-33,00 гривень, а курс продажу - на рівні 36,50-37 гривень. Оптові суми готівкового долара у столиці інші оператори валютного ринку готові купувати по 34 і навіть по 34,50 гривень (йдеться про суми від 20000 доларів).

Водночас, в обласних центрах, розташованих біля кордону з ЄС (Львів, Ужгород, Чернівці) готівковий долар продовжує дешевшати, тобто. відбувається вирівнювання із курсами столиці. Головна причина того, що відбувається, – зниження потоку біженців за кордон, що призводить до зниження попиту на готівкову валюту.

Спеціально для тих, хто виїжджає, портал «Курс України» підготував корисні рекомендації, як правильно чинити з готівкою, що варто робити, а що – ні.

Євро на FOREX у п'ятницю 11 березня продовжив дешевшати та опустився до позначки 1,0897 долара. Закрили тиждень на позначці 1,0906 доларів. На думку аналітиків, після незначної технічної корекції падіння євровалюти щодо долара США відновилося і може продовжитись надалі. Готівковий євро у столиці купують по 35-36 гривень, продають по 41-42 гривні. На Західній Україні євро дешевше, оскільки зростає пропозиція від місцевих громадян, які їздять за кордон і там знімають готівкову валюту з карток у гривні.

Російський рубль у п'ятницю спробував зміцнитися, але зміг вирости лише до 114 руб/$. До кінця дня він втратив усі свої досягнення: закрили п'ятницю та тиждень на рівні 133,42 руб/$. Попит на готівковий долар у Росії продовжує зростати. Небагато московських банків продають долари за ціною від 135 до 250 рублів за один «зелений»; водночас більшість із них працює лише на скуповування валюти.

Криптовалюта №1 «біткойн» на криптобіржі Binance сьогодні торгується в діапазоні 38300-39700 $ за 1BTC. Волатильність на криптовалютному ринку продовжує зниження.