Шольц і Макрон закликали Путіна змінити війну проти України дипломатією

Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон спробували переконати Володимира Путіна в необхідності негайного припинення бойових дій в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні на уряду Німеччини.

Шольц і Макрон провели 75-хвилинну розмову з президентом РФ. Ці перемовини стали частиною міжнародних зусиль із припинення війни в Україні.

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту. Було вирішено не розголошувати подальший зміст розмови" , – йдеться у повідомленні.

Вранці Шольц також зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Сторони домовилися підтримувати зв'язок.