Міненергетики: майже мільйон українців не має електрики

На 12 березня понад 960 тисяч українців внаслідок бойових дій залишаються без світла, а без газопостачання залишилось 260 тисяч громадян, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Міністерство енергетики.

Незважаючи на значні збитки, повідомляє міністерство, українські енергетики докладають максимум зусиль для підтримки стабільної роботи енергосистеми, аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово, незважаючи на ризик для життя.

Протягом доби країною відновлено газопостачання 2011 року споживачам. Також проводяться роботи з підвищення надійності електропостачання у Києві. Водночас аварійно-відновлювані роботи ускладнені або неможливі через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

На ранок суботи в Україні через пошкодження, спричинені бойовими діями, залишалося знеструмленими понад 960 тисяч споживачів. Найбільш складна ситуація з електропостачанням спостерігається у Донецькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Без газопостачання залишаються близько 264 тисяч споживачів. Найскладніша ситуація – у Київській, Запорізькій, Донецькій областях.

Нагадуємо:

За день кількість постраждалих домогосподарств зросла. На 10 березня знеструмленими залишалися 1 542 населені пункти, або понад 954 тис. споживачів. Без газопостачання залишаються близько 228 тисяч споживачів.