Поліція затримала "слугу народу" Куницького
Увечері 11 березня народного депутата від партії Слуга народу Олександра Куницького затримали на одному із блокпостів, повідомляє Новое время.
Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook, опублікувавши відповідне фото.
Подробиць Фацевич не розкрив.
"Найкращий день", — прокоментував коротко він.
Пізніше сам Куницький написав у Facebook, що з ним усе гаразд.
"Чекаємо інформацію від поліції, а потім покажу як було", — сказав він.
За даними УП, Куницького затримали, бо він знімав на камеру блокпост, що наразі заборонено. Де саме було затримано депутата — невідомо.