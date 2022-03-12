ОДА: РФ звезла під Миколаїв мобілізованих мешканців ОРДЛО
Російські окупанти через свої величезні втрати в боях з українськими захисниками почали звозити під Миколаїв примусово «мобілізованих» жителів ОРДЛО, повідомляє Новое время.
Про це у суботу, 12 березня, повідомив голова місцевої ОВА/ОДА Віталій Кім.
"У них втрати. Женуть уже не техніку, а КУНГи (закритий кузов-фургон військових вантажних — ред.) з людьми. З "ЛНР/ДНР“. Звичайні люди. Їх взяли, посадили, змусили та притягли сюди. Вони не те що не вояки. Вони кажуть: "Ми хочемо додому, ми тут пішки дійдемо, але загороджувальні загони заважають“… По суті, це все рухи для відволікання нашої уваги, але є ще обстріли", — розповів Кім.