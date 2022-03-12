ОДА: РФ звезла під Миколаїв мобілізованих мешканців ОРДЛО

Російські окупанти через свої величезні втрати в боях з українськими захисниками почали звозити під Миколаїв примусово «мобілізованих» жителів ОРДЛО, повідомляє Новое время.

Про це у суботу, 12 березня, повідомив голова місцевої ОВА/ОДА Віталій Кім.