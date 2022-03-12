Поліція: російський танк роздавив авто з дитиною у Запорізькій області

У Запорізькій області російські воєнні злочинці танком переїхали "Таврію": загинули двоє дорослих чоловіків та неповнолітній хлопчик, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

На автодорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району Запорізької області російський військовий танк переїхав автомобіль марки "Таврія" з цивільними громадянами, які намагалися виїхати із небезпечної зони, та зупинилися на узбіччі.

Внаслідок нелюдського злочину, загинули двоє дорослих чоловіка та неповнолітній хлопчик, який згорів у палаючій автомашині.

Наразі поліція встановлює особи всіх загиблих.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.