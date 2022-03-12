СБУ: військовим РФ наказали стріляти у Харкові навіть у мирних жителів

Російське командування дало своїм військовослужбовцям команду стріляти у мирних жителів, аби захопити Харків, повідомляє Новое время.

Про це свідчить аудіоперехоплення телефонної розмови окупантів, оприлюднене у суботу, 12 березня, Службою безпеки України.

"Тепер сказали всіх х**рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти. Нас тут мало, нас оточили тут… Усіх х**рити, всіх. Ось снайпер, який на вежі сидів, трьох за парканом убив, які просто ліхтариком у наш бік світили" , — розповів один з російських солдатів.