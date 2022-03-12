Кулеба назвав перемоги України над Росією на дипломатичному рівні

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба перерахував перемоги України над Росією на дипломатичному рівні. Серед них інформаційна війна, а також підрив економіки агресора, повідомляє РБК-Україна.

За словами міністра, в першу чергу, Україна перемогла в інформаційній війні зайнявши усі стратегічні висоти.

"У нас є три перемоги на дипломатичному фронті. Перша - Україна виграла в інформаційній війні... Ми зайняли "стратегічні висоти" в інформаційній війні, але треба продовжувати та працювати, поки не буде перемоги у війні загалом" , - відзначив Кулеба.

Зокрема, як зауважив міністра, в США ставлення до України й українців стало лише міцнішим.

"Друга наша перемога - це зміна ставлення до України та українців. У США вийшло дослідження, яке показує, що американці ставляться до українців так, як до німців та інших близьких їм народів. Ми також працюємо з азійськими країнами. Всі нами захоплюються, це однозначно перемога" , - додав Кулеба.

Третя ж перемога - підрив російської економіки, який має далекосяжні наслідки для агресора.

"Третя наша перемога - ми змогли підірвати основу російської воєнної машини під назвою російська економіка. Завдяки потужним санкціям, завдяки діям іноземних компаній. Ми вибиваємо з-під російської воєнщини її основу - її економіку. Це має далекосяжні наслідки. Ми будемо продовжувати тиск разом з партнерами. Ми не зупинимось, поки не погасимо цей агресивний ядерний реактор російської воєнної машини" , - заявив міністр.

Війна Росії проти України триває сімнадцятий день.