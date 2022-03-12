Кулеба назвав перемоги України над Росією на дипломатичному рівні

Кулеба назвав перемоги України над Росією на дипломатичному рівні

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба перерахував перемоги України над Росією на дипломатичному рівні. Серед них інформаційна війна, а також підрив економіки агресора, повідомляє РБК-Україна.

За словами міністра, в першу чергу, Україна перемогла в інформаційній війні зайнявши усі стратегічні висоти.

"У нас є три перемоги на дипломатичному фронті. Перша - Україна виграла в інформаційній війні... Ми зайняли "стратегічні висоти" в інформаційній війні, але треба продовжувати та працювати, поки не буде перемоги у війні загалом", - відзначив Кулеба.

Зокрема, як зауважив міністра, в США ставлення до України й українців стало лише міцнішим.

"Друга наша перемога - це зміна ставлення до України та українців. У США вийшло дослідження, яке показує, що американці ставляться до українців так, як до німців та інших близьких їм народів. Ми також працюємо з азійськими країнами. Всі нами захоплюються, це однозначно перемога", - додав Кулеба.

Третя ж перемога - підрив російської економіки, який має далекосяжні наслідки для агресора.

"Третя наша перемога - ми змогли підірвати основу російської воєнної машини під назвою російська економіка. Завдяки потужним санкціям, завдяки діям іноземних компаній. Ми вибиваємо з-під російської воєнщини її основу - її економіку. Це має далекосяжні наслідки. Ми будемо продовжувати тиск разом з партнерами. Ми не зупинимось, поки не погасимо цей агресивний ядерний реактор російської воєнної машини", - заявив міністр.

Війна Росії проти України триває сімнадцятий день.

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