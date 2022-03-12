Макрон та Шольц після розмови з Путіним зателефонували Зеленському

Президент Франції Еммануель Макрон та федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після розмови з президентом РФ Владіміром Путіним поговрили із президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Ділова столиця.

Про це президент Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора" , — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели нову розмову з президентом РФ Владіміром Путіним щодо війни в Україні.

Раніше президент Володимир Зеленський попросив президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца порушити питання звільнення мера Мелітополя в ході телефонної розмови з Путіним.

За словами Зеленського, міського голову Мелітополя Івана Федорова викрали і катують, аби він заявив на відео про свою підтримку окупаційній владі РФ.