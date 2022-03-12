Пєсков: Україна та РФ продовжили переговори у відеоформаті
Переговори української та російської делегації щодо припинення військових дій перейшли у відеоформат, повідомляє "Интерфакс".
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Так, переговори продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати Володимир Мединський", - заявив він.
12 березня президент Володимир Зеленський розповів про переговори з Росією з приводу завершення війни, розв'язаної російським диктатором Володимиром Путіним.
За його словами, зараз дипломати працюють і промовляють деякі подробиці можливого порядку денного між Україною та Росією.
Пізніше він заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі.