Пєсков: Україна та РФ продовжили переговори у відеоформаті

Переговори української та російської делегації щодо припинення військових дій перейшли у відеоформат, повідомляє "Интерфакс".

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Так, переговори продовжуються у відеоформаті, делегацію продовжує очолювати Володимир Мединський" , - заявив він.

12 березня президент Володимир Зеленський розповів про переговори з Росією з приводу завершення війни, розв'язаної російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, зараз дипломати працюють і промовляють деякі подробиці можливого порядку денного між Україною та Росією.

Пізніше він заявив, що хоче провести переговори з Росією в Єрусалимі.