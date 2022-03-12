Байден доручив виділити Україні військову допомогу ще на 200 млн доларів

Президент США Джо Байден доручив виділити військову допомогу Україні на суму ще 200 млн доларів, пише пресслужба Білого дому, повідомляє Новое время.

Глава Білого дому підписав відповідний меморандум. Допомога включає товари та послуги військового призначення, а також військове навчання та підготовку. CNN з посиланням на представника Білого дому повідомляє, що загальна сума допомоги США Україні у сфері безпеки за останній рік сягнула 1,2 млрд доларів.

11 березня Сенат Конгресу США схвалив законопроєкт, що передбачає виділення $13,6 млрд екстреного фінансування, щоб допомогти Україні та іншим східноєвропейським країнам, а також посилити можливості Пентагону на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

26 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що доручив виділити Україні безпрецедентний пакет допомоги на 350 млн доларів для підтримки країни в умовах повномасштабної російської агресії.