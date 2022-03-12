Федоров: PayPal заблокує електронні гаманці росіян

Платіжна система PayPal припинила діяльність на території Росії 5 березня. Вже 18 березня - компанія заблокує усі електронні гаманці росіян, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"У зв'язку з недавніми подіями ми ухвалили рішення призупинити наші послуги з відправлення та отримання платежів у Росії. Переконливо просимо Вас вивести залишок коштів із Вашого рахунку до 18 березня 2022 року" , - йдеться у розсилці компанії.

Нагадаємо, що платіжна система PayPal з ранку 5 березня припинила свою роботу на території Росії.