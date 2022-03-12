ОВА: українська ППО збила черговий літак окупантів на Харківщині
Українська протиповітряна оборона збила черговий російський літак на Харківщині, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової державної адміністрації Олег Синєгубов.
За даними очільника ОДА/ОВА, близько 12 години в суботу в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач.
Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger".
Повідомляється, що винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області Російської Федерації.