ОВА: українська ППО збила черговий літак окупантів на Харківщині

Українська протиповітряна оборона збила черговий російський літак на Харківщині, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової державної адміністрації Олег Синєгубов.

За даними очільника ОДА/ОВА, близько 12 години в суботу в Ізюмському районі мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила російський винищувач.

Літак ворога знищили із переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger".

Повідомляється, що винищувач окупантів задимівся та впав на територїї Бєлгородської області Російської Федерації.