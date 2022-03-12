Прикордонники ліквідували 15 російських окупантів під Маріуполем
Підрозділ Державної прикордонної служби ліквідували 15 російських окупантів у ході боїв під Маріуполем, повідомляє Українська правда.
Про це пише пресслужба Державної прикордонної служби.
"Сьогодні прикордонники у своєму секторі відповідальності відбили наступ ворожої групи.
В результаті бою п’ятнадцятьох російських військовослужбовців ліквідували, двох полонили, решта орків втекли".
У пресслужбі ДПСУ запевнили, що бойовий дух українських захисників у блокадному Маріуполі високий, попри те, що зв’язок із ними нестабільний.