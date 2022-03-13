Bloomberg: РФ витратила за два тижні війни річний пенсійний бюджет

Економіка Росії за два тижні війни проти України та під впливом міжнародних санкцій отримала сильний удар – з річного ВВП країни пішло 30 мільярдів доларів, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

В аналітичному матеріалі Bloomberg зазначається, що така сума достатня для фінансового забезпечення всіх пенсіонерів у РФ протягом року. Такі дані засновані на поточному курсі валют.

Раніше в прогнозі Bloomberg Economics говорилося, що падіння річного ВВП Росії досягне 9% протягом 2022 року.