Jerusalem Post: в Іраку по консульству США завдано ракетного удару

В Іраку кілька ракет були випущені по консульству США в Ербілі на північному заході країни. Поки неясно, хто здійснив удар, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це пише The Jerusalem Post.

Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що в цьому районі впало кілька ракет. При цьому він підкреслює, що поки невідомо, чи було метою американське консульство або аеропорт в місті.

За даними Іракського інформаційного агентства (INA), при нападі було чутно 5 вибухів.

У соціальних мережах поширюють відео з місця події в цьому районі.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в результаті нападу в суботу ввечері не було повідомлень про поранених або загиблих.

Іранські ЗМІ повідомляють, що ракетний обстріл може бути помстою за знищення двох іранських офіцерів у Сирії - з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) - силами ізраїльських ВПС минулого тижня.

За словами репортера "Курдистан 24" Барзана Садіка, їх студія в цьому районі також постраждала в результаті нападу.

Another video of the explosions that occurred in Erbil. pic.twitter.com/hm1dBotKUr — Mustafa Saadoon (@SaadoonMustafa) March 12, 2022

Відео: вибухи в Іраку в суботу ввечері