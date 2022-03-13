Jerusalem Post: в Іраку по консульству США завдано ракетного удару
В Іраку кілька ракет були випущені по консульству США в Ербілі на північному заході країни. Поки неясно, хто здійснив удар, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Про це пише The Jerusalem Post.
Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що в цьому районі впало кілька ракет. При цьому він підкреслює, що поки невідомо, чи було метою американське консульство або аеропорт в місті.
За даними Іракського інформаційного агентства (INA), при нападі було чутно 5 вибухів.
У соціальних мережах поширюють відео з місця події в цьому районі.
За даними Міністерства охорони здоров'я, в результаті нападу в суботу ввечері не було повідомлень про поранених або загиблих.
Іранські ЗМІ повідомляють, що ракетний обстріл може бути помстою за знищення двох іранських офіцерів у Сирії - з Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) - силами ізраїльських ВПС минулого тижня.
За словами репортера "Курдистан 24" Барзана Садіка, їх студія в цьому районі також постраждала в результаті нападу.
Відео: вибухи в Іраку в суботу ввечері