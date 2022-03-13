Шмигаль закликав українців повертатися до роботи
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців, які мають можливість працювати, повернутися до роботи, щоб підтримати економічний фронт держави, повідомляє Новое время.
В своєму зверненні він заявив, що незважаючи на усі зусилля президента України, її військових та дипломатів, а також міжнародних партнерів, ніхто поки що не може сказати, що війна закінчиться вже завтра.
"Тому, вважає він, розбудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом перемоги. Закликаю всіх – хто може працювати та має роботу – працюйте", - додав Шмигаль.
Український прем'єр закликав тих, хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій, відновлювати діяльність.
"Ви частина економічного фронту. І зараз ви потрібні державі як ніколи", – резюмував Шмигаль.