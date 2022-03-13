Шмигаль закликав українців повертатися до роботи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців, які мають можливість працювати, повернутися до роботи, щоб підтримати економічний фронт держави, повідомляє Новое время.

В своєму зверненні він заявив, що незважаючи на усі зусилля президента України, її військових та дипломатів, а також міжнародних партнерів, ніхто поки що не може сказати, що війна закінчиться вже завтра.

"Тому, вважає він, розбудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом перемоги. Закликаю всіх – хто може працювати та має роботу – працюйте" , - додав Шмигаль.

Український прем'єр закликав тих, хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій, відновлювати діяльність.