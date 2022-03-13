Байден: Путіну не вдалося розділити НАТО і Захід
Президент США Джо Байден заявив, що керівник Кремля Володимир Путін, який розпочав повномасштабну війну проти України, прорахувався у своїх задумах внести розбрат в країни Заходу і НАТО, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"Путін розраховував на розділене НАТО, розділений Захід і, відверто кажучи, на розділену Америку. Але нічого з цього він не отримав", - йдеться в повідомленні.
Також Байден зазначив, що військова агресія і терор не допоможе керівнику РФ посилити свій вплив в геополітиці.
"Ми не дозволимо автократам і потенційним імператорам диктувати напрямок світу", - наголошуэ президент США.
Раніше віцепрезидент США Камала Харріс попередила, що вторгнення Росії в Україну також загрожує демократії та безпеці у всій Європі.