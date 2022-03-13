Блінкен: 200 млн доларів від США допоможуть Україні впоратися з повітряними загрозами

США виділяє Україні 200 млн доларів на озброєння. Повідомляється, що ці кошти підуть на боротьбу з бронетанковими, повітряними та іншими загрозами з російського боку, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

США сьогодні затвердили четверту програму з виділення коштів у розмірі 200 мільйонів доларів США для додаткової військової допомоги та зміцнення обороноздатності України. Цей пакет фінансової допомоги буде спрямований на оборонну допомогу, щоб допомогти Україні впоратися з бронетанковими, повітряними та іншими загрозами, з якими вона стикається.

У США також закликали весь світ надавати Україні гуманітарну допомогу, а також підтримувати народ України в його боротьбі за свою країну за допомогою забезпечення економічної допомоги.