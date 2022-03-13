Генштаб: зростає кількість випадків дезертирства у військах противника

Минулої доби українські військові знищили 6 одиниць техніки російського окупанта, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам супротивника, зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) та два БПЛА" , - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що стан, положення та характер дій оборони без істотних змін.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. Порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права продовжує розміщувати підрозділи та техніку на об'єктах підвищеної небезпеки, проводить обстріл мирного населення, а також проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих жителів, перевдягається у цивільний одяг та форму ЗС України.

Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях з ЗСУ, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов у виконанні наказів серед військ противника.

Відомо, що у зв'язку із втратами збройні сили РФ формують нові підрозділи. Зокрема, командування агресора планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).