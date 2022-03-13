Кім: російські окупанти розбомбили завод "Зоря" в Миколаєві

Російські війська завдали ударів по Миколаєву, і під бомбардування потрапив завод "Зоря"-"Машпроект" і був в результаті зруйнований, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вранці розбомбили "Зорю", схоже літаками по матеріальних воротах, зараз з'ясовуємо обставини" , - розповів він.

Обстріли Миколаєва тривають вже кілька днів. Російські війська не змогли зайти в місто, отримавши потужну відсіч, і тепер завдають удару по міській інфраструктурі та домівках здалеку.