Кириленко: на потяг "Краматорськ-Львів" здійснено авіаналіт, є жертви

У результаті нічного авіанальоту на евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів" загинула 1 особа, 1 – було поранено, заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Близько 00:00 години в результаті авіанальоту отримав пошкодження евакуаційний потяг "Краматорськ-Львів". У результаті цього цинічного злочину одна людина загинула, одна – поранена" , - написав Кириленко.

Своєю чергою, "Укрзалізниця" повідомляє, що в ніч з 12 на 13 березня поблизу ст. Брусин на Донеччині був уражений уламками під час обстрілу пасажирський поїзд. Він прямував як евакуаційний рейс до Лимана, щоб забрати жителів Луганської та Донецької областей, які опинилися біля зони запеклих бойових дій.