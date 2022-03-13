У Генштабі розповіли про втрати противника станом на 13 березня
За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України російська авіація втратила 74 літаки та 86 гелікоптерів, повідомляє Українська правда.
Про це свідчать дані Генштабу.
Вказано, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали:
- особового складу – понад 12 000 осіб,
- танків ‒ 374 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1226 од,
- артилерійських систем – 140 од,
- РСЗВ - 62 од,
- засоби ППО - 34 од,
- літаків – 74 од,
- гелікоптерів – 86 од,
- автомобільної техніки - 600 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.