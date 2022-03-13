У Генштабі розповіли про втрати противника станом на 13 березня

За попередніми підрахунками, від початку повномасштабної війни проти України російська авіація втратила 74 літаки та 86 гелікоптерів, повідомляє Українська правда.

Про це свідчать дані Генштабу.

Вказано, що загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали: