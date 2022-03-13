Столтенберг: Росія цілком може планувати застосування хімічної зброї

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія цілком може планувати застосування хімічної зброї проти України. Він застеріг Путіна від цього військового злочину, повідомляє РБК-Україна.

"Тепер, коли були зроблені ці помилкові твердження, ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю, використовуючи цю брехню. Це було б військовим злочином" , - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше США допустили, що Росія може застосувати проти України хімічну або біологічну зброю.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відреагував на звинувачення Росії в підготовці хімічних атак. Глава держави запитав у російського керівництва:

"Ви що, вирішили провести "дехімізацію" нашої країни?"

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого.