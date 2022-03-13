ПФУ: пенсії за березень повністю профінансовані
На пенсійні виплати у березні вже спрямовано 47,1 млрд грн. Це становить 100% потреби в коштах до кінця виплатного періоду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ).
Це гроші для виплати місячної пенсії одержувачам через уповноважені банки та "Укрпошту" з встановленими датами виплати по 25 число включно.
"12 березня 2022 року Пенсійний фонд України профінансував уповноважені банки на 8,5 млрд грн для виплати пенсій березня. Банки зараховують кошти на рахунки пенсіонері", - йдеться в повідомленні.