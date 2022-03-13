ПФУ: пенсії за березень повністю профінансовані

На пенсійні виплати у березні вже спрямовано 47,1 млрд грн. Це становить 100% потреби в коштах до кінця виплатного періоду, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ).

Це гроші для виплати місячної пенсії одержувачам через уповноважені банки та "Укрпошту" з встановленими датами виплати по 25 число включно.