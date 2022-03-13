Львівська ОВА: внаслідок обстрілу Яворівського полігону 9 загиблих

Внаслідок ракетного обстрілу Яворівського військового полігону на Львівщині загинули дев'ятеро людей, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Вночі Росія здійснила ракетні удари по Яворівському військовому полігону. За кілька десятків кілометрів до кордону з Польщею. По Львівщині і не лише випустили більше ніж 30 ракет. Наша протиповітряна оборона спрацювала і певну кількість збила" , — написав він у Facebook.

За інформацією Козицького, загинули 9 людей. Ще 57 травмовані. Серед них — не тільки військові.

Зараз на полігоні гасять пожежу та розбирають уламки. Військові та рятувальники обстежили уже 25 точок ураження.