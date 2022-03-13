Львівська ОВА: внаслідок обстрілу Яворівського полігону 9 загиблих
Внаслідок ракетного обстрілу Яворівського військового полігону на Львівщині загинуло 35 людей, 134 – поранено, повідомляє Ділова столиця.
Уточнені дані повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
"Вночі Росія здійснила ракетні удари по Яворівському військовому полігону. За кілька десятків кілометрів до кордону з Польщею. По Львівщині і не лише випустили більше ніж 30 ракет. Наша протиповітряна оборона спрацювала і певну кількість збила", — написав він у Facebook.
Раніше повідомлялося про 9 загиблих та 57 поранених.
Зараз на полігоні гасять пожежу та розбирають уламки. Військові та рятувальники обстежили уже 25 точок ураження.
Козицький також попередив людей, які оперативно публікують у соцмережах фото та відео вибухів чи обстрілів:
"Цими діями ви допомагаєте розвідці ворога".