Львівська ОВА: внаслідок обстрілу Яворівського полігону 9 загиблих

Внаслідок ракетного обстрілу Яворівського військового полігону на Львівщині загинуло 35 людей, 134 – поранено, повідомляє Ділова столиця.

Уточнені дані повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Вночі Росія здійснила ракетні удари по Яворівському військовому полігону. За кілька десятків кілометрів до кордону з Польщею. По Львівщині і не лише випустили більше ніж 30 ракет. Наша протиповітряна оборона спрацювала і певну кількість збила" , — написав він у Facebook.

Раніше повідомлялося про 9 загиблих та 57 поранених.

Зараз на полігоні гасять пожежу та розбирають уламки. Військові та рятувальники обстежили уже 25 точок ураження.