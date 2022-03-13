Верещук: сьогодні в Україні відкриють дев’ять гуманітарних коридорів

У неділю, 13 березня, в Україні відкриються дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації населення з гарячих точок, які обстрілюють російські окупанти, повідомляє Новое время.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Перелік гуманітарних коридорів на 13 березня

По київському напрямку:

З міста Бородянки — в місто Житомир.

З села Світильня — в місто Бровари.

З села Перемога — в місто Київ.

З села Велика Димерка — в місто Бровари.

Гуманітарні коридори на Луганщині: