Верещук: сьогодні в Україні відкриють дев’ять гуманітарних коридорів
У неділю, 13 березня, в Україні відкриються дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації населення з гарячих точок, які обстрілюють російські окупанти, повідомляє Новое время.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Перелік гуманітарних коридорів на 13 березня
По київському напрямку:
- З міста Бородянки — в місто Житомир.
- З села Світильня — в місто Бровари.
- З села Перемога — в місто Київ.
- З села Велика Димерка — в місто Бровари.
Гуманітарні коридори на Луганщині:
- З міста Кремінна — в місто Лиман. Точка збору з Бахмуту.
- З міста Рубіжне — в місто Слов’янськ.
- З міста Попасна — в місто Слов’янськ.
- З селища Гірське — в місто Слов’янськ.
- З міста Щастя — в місто Слов’янськ.