Верещук: сьогодні в Україні відкриють дев’ять гуманітарних коридорів

Верещук: сьогодні в Україні відкриють дев’ять гуманітарних коридорів
Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

У неділю, 13 березня, в Україні відкриються дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації населення з гарячих точок, які обстрілюють російські окупанти, повідомляє Новое время.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Перелік гуманітарних коридорів на 13 березня

По київському напрямку:

  • З міста Бородянки — в місто Житомир.
  • З села Світильня — в місто Бровари.
  • З села Перемога — в місто Київ.
  • З села Велика Димерка — в місто Бровари.

Гуманітарні коридори на Луганщині:

  • З міста Кремінна — в місто Лиман. Точка збору з Бахмуту.
  • З міста Рубіжне — в місто Слов’янськ.
  • З міста Попасна — в місто Слов’янськ.
  • З селища Гірське — в місто Слов’янськ.
  • З міста Щастя — в місто Слов’янськ.
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