Резніков звернувся до НАТО після атаки на Яворівський полігон

Резніков звернувся до НАТО після атаки на Яворівський полігон
Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністр оборони Олексій Резніков закликав НАТО негайно закрити небо над Україною після російської атаки по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон), повідомляє Українська правда.

Про це він заявив у Twitter.

"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори.
Це нова терористична атака на мир та безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо", – написав він.
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