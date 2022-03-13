Резніков звернувся до НАТО після атаки на Яворівський полігон

Міністр оборони Олексій Резніков закликав НАТО негайно закрити небо над Україною після російської атаки по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон), повідомляє Українська правда.

Про це він заявив у Twitter.

"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори.