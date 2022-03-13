В обхід Миколаєва напасти на Одесу: британська розвідка розкрила план РФ

Російські окупанти також намагаються оточити сили ЗСУ на сході країни, повідомляє Сьогодні.

Збройні сили Російської Федерації намагаються оточити сили ООС на Донбасі шляхом просування із Харківської області. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані своєї розвідки в черговому короткому зведенні щодо вторгнення Росії в Україну на своїй сторінці у Twitter.

"Росіяни намагаються оточити сили ЗСУ на сході країни та замкнути кільце одночасним просуванням з боку Харкова та Маріуполя", – йдеться у повідомленні .

Зазначається, що одночасно російські окупанти мають намір обійти Миколаїв, щоб просунутися у бік Одеси.

Водночас британці вважають, що російські військові "дорого платять за кожне просування" територією України, оскільки ЗСУ надає їм завзятий опір на всіх напрямках.